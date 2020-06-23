لاعب الأهلي الهارب يكشف حقيقة تجنيسه واللعب للمنتخب الإماراتي









فحر عمرو رضا، لاعب مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقترابه من التجنيس للعب في صفوف الدوري الإماراتي بعد تألقه مع الشارقة.





وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "في الموسم الماضي كان مدرب المنتخب الإماراتي الأولمبي يشاهدني في إحدى المباريات وطلب مني مواصلة التألق تحسبا لتجنيسه وضمه".





وأكد لاعب الأهلي الهارب: "كنت سعيد بسبب إعجابه بموهبتي ولكني لم اقبل ولن ألعب إلا في صفوف منتخب مصر".



