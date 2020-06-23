الحكومة اليمنية: الهجمات الحوثية على السعودية تكشف حقيقة المليشيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
وكالات
قالت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية تكشف حقيقة المليشيا الانقلابية كأداة للحرس الإيراني ومزاعمها عن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المدن السعودية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ونقلت الوكالة، عن المتحدث الرسمي للحكومة، راجح بادي، أن هذه الهجمات "تكشف حقيقة هذه المليشيات الإرهابية ومزاعمها عن السلام وتضعها على المحك أمام الرأي العام الإقليمي والدولي".

وأكدت الحكومة اليمنية، تأييدها المطلق لحق السعودية في الدفاع عن نفسها ومواجهة الصلف الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران، لافتة إلى أن استمرار الهجمات يؤكد حقيقة هذه المليشيات التي باتت تعمل كذراع للحرس الثوري واداة من أدواته العابثة في المنطقة.

وقالت الحكومة اليمنية، إن استمرار الهجمات ضد المدن السعودية، يجلي الستار عن نوايا هذه المليشيات الاجرامية تجاه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي الجهود التي لم تؤمن بها هذه المليشيات في أي يوم من الأيام، ولم تقابلها سوى بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.

ودعت حكومة اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والجرائم وإجبار المليشيات الانقلابية على الكف عن استهداف المدن والمجمعات والمنشأت المدنية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية.

 

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