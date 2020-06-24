بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:07 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ولاء عبد الناصر



تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشرت ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على الجينز والبليزر السادة.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرضها لموجة من السخرية عبر مواقع التواصل تزامناً مع عرض حلقاته في رمضان 2020، بسبب المبالغة في الأحداث وأدائها الذي تم وصفه بالضعف.

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