مجلس الوزراء يحسم الجدل في ملف عودة الدوري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الورزاء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري كان واضحًا وصريحًا فيما يتعلق بالنشاط الرياضي بعد توقف كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا فيما يخص عودة النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم".


وتابع :"عودة  النشاط الكروي قرار دولة وعلى الجميع الالتزام به".

وأشار ."قرار مجلس الوزراء نص صراحة على استئناف الدوري والكاس هذا الموسم".

وأوضح :"الدولة اتخذت قرار بوقف النشاط دون طلب من الأندية وقرار عودته لا يتطلب إذن منها".

وأردف :"نعي ونعني عندما نقول ان عودة النشاط قرار دولة".

واستطرد :"من الصعب إحصاء عدد الأعضاء المسموح لهم بالتواجد في الأندية".

وواصل :"الأندية ملزمة بتطبيق تدابير التباعد بين الأعضاء ونسبة الـ 25% داخل المطاعم".


وزاد :"تقرر اجتماع لجنة الأزمات في مجلس الوزراء كل أسبوعين".

وفسر :"المعيار لنا في تقييم كورونا عدد الحالات الحرجة وليس إجمالي المصابين
نسبة الحالات الحرجة بين المصابين في مصر حاليا تراجع لنحو 2%".

وواصل :"عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في مصر حاليا لا زال في المعدل الطبيعي".

وأتم :"الدولة لن تسمح بأي خطورة على صحة المواطنين، ومن الصعب السيطرة على توافد المواطنين للشواطئ العامة لذلك قررنا استمرار إغلاقها".

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