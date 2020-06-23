مدافع الحمام يدخل إهتمامات فاركو في الموسم الجديد

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دخل عبدالرحمن عبدالنبي، مدافع فريق نادي الحمام، الذي أحد فرق المجموعة الثالثة، بدوري القسم الثاني، دائرة اهتمامات نادي فاركو للتعاقد معه استعدادا للموسم الجديد .



وقال أحمد علاء "دونجا" وكيل اللاعب، أن هناك أكثر من فريق، يرغب في ضم اللاعب، بجانب فريق فاركو، بعدما لفت الأنظار اليه

خلال الموسم الحالي، حيث شارك مع الإعلاميين في الدور الأول، قبل أن يرحل للحمام خلال فترة الإنتقالات الشتوية.



يذكر أن اللاعب، يعد من ناشئين مصر المقاصة، وصعد للفريق الأول، خلال فترة تولي إيهاب جلال، مهمة تدريب النادي الفيومي، ثم أنتقل الي الإعلاميين ومنه لنادي الحمام الذي يرتبط بعقد معه.

