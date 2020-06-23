وكيله: أزارو يمتلك العديد من العروض الخليجية والأوروبية
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:43 م
محمد جمال
أكد جون إدوارد نصيف وكيل وليد ازارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى الاتفاق السعودي، أن اللاعب المغربي يمتلك الكثير من عروض الاحتراف.
وقال إدوارد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية"
وأوضح: "النادي الأهلي كبير ونحترمه وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في الاتفاق السعودي".
وكشف تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يرفض عودة ازارو مرة أخري إلى صفوف القلعة الحمراء.