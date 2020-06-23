وكيله: أزارو يمتلك العديد من العروض الخليجية والأوروبية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أكد جون إدوارد نصيف وكيل وليد ازارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى الاتفاق السعودي، أن اللاعب المغربي يمتلك الكثير من عروض الاحتراف.

وقال إدوارد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية"

وأوضح: "النادي الأهلي كبير ونحترمه وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في الاتفاق السعودي".

وكشف تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يرفض عودة ازارو مرة أخري إلى صفوف القلعة الحمراء.

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