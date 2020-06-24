أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-6-2020.. المعدن الأصفر يواصل تحطيم المستويات التاريخية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
تستمر أسعار الذهب فى تحطيم الأرقام القياسية على المستوي المحلي مع تحقيق سعر المعدن الأصفر أعلى مستوي فى 7 سنوات ونصف، مع وجود اتجاه عالمي عام للإستثمار في الذهب كملاذ أمن للاستثمار، مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا، بجانب تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 18.5 بالمائة بحسب تقرير منظمه التجاره العالمية، يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء.



وأرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب إلى  
 تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي، حيث يهرع المستثمرون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية

اسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء

سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا

السعر العالمي للذهب : 1765 دولار 


أسعار الذهب عالميًا:

وسجلت أسعار أعلى مستوى في 7 سنوات ونصف مع خسائر العملة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.

وتلقى المعدن الدعم من الخسائر القوية للدولار على خلفية بيانات اقتصادية عززت آمال التعافي السريع للاقتصاد خارج الولايات المتحدة.

 

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر لكنه فشل في الوفاء بالتوقعات، بينما واصل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التعافي متجاوزاً التقديرات خلال الشهر الجاري.

 

كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وجاءت المكاسب في أسعار المعدن النفيس، بعد أن تداول داخل النطاق الأحمر في وقت مبكر على خلفية تعليقات محبطة حول الاتفاق التجاري، لكنها تلاشت سريعاً مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب على سريان مفعول الصفقة.

 

وحقق الذهب مكاسب حوالي 15 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، مدعوماً بشكل أساسي من معدلات الفائدة المنخفضة وتدابير التحفيز واسعة النطاق من جانب البنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات وباء كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.60 دولار ليصل إلى 1782 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أكتوبر لعام 2012.

 

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل 1765.89 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 96.613. 

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