نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث عمرو رضا لاعب الأهلي السابق والشارقة الإماراتي الحالي، عن تفاصيل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء وانتقاله إلى دوري الخليج العربي.
 
وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحلت عن الأهلي بسبب عدم تقدري ولكن أتمنى العودة للعب في مصر من جديد".

وتابع: "أمتلك عدة عروض مصرية وامارتية وعلى رأسها نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء ولكن لم يتصل مسئول رسمي من ميت عقبة لضمي".

وتطرق لاعب الشارقة في حديثه مشددا: "مستغرب من صفقة طاهر محمد طاهر، هو لاعب كبير وله كل الإحترام ولكن هناك مواهب أفضل في قطاع الناشئين في القلعة الحمراء أتمنى أن يكون هناك اهتمام".

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ 34 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 5 ساعات

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

منذ أقل من ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

11:26 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

07:43 م

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!