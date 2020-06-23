نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

تحدث عمرو رضا لاعب الأهلي السابق والشارقة الإماراتي الحالي، عن تفاصيل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء وانتقاله إلى دوري الخليج العربي.

وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحلت عن الأهلي بسبب عدم تقدري ولكن أتمنى العودة للعب في مصر من جديد".





وتابع: "أمتلك عدة عروض مصرية وامارتية وعلى رأسها نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء ولكن لم يتصل مسئول رسمي من ميت عقبة لضمي".





وتطرق لاعب الشارقة في حديثه مشددا: "مستغرب من صفقة طاهر محمد طاهر، هو لاعب كبير وله كل الإحترام ولكن هناك مواهب أفضل في قطاع الناشئين في القلعة الحمراء أتمنى أن يكون هناك اهتمام".



