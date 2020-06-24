"الحكومة" لـ المواطنين: هذا هو آخر يوم في الحظر (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:00 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستودع حظر الحركة بشكل كامل صباح يوم السبت، ويوم الجمعة المقبلة هو آخر أيام الحظر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المقطورات ستعود للعمل في مواعيد السير المنصوص عليها قبل قرارات الحظر.

وأكد متحدث الوزراء، أن النظام الصحي في مصر قادر على استيعاب الحالات الحرجة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدلات الإصابة لاجراءات حظر الحركة بوابة الفجر الفجر الصحة اليوم الحظر

أخبار تهمك

غضب في الأهلي بسبب صفقة طاهر محمد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قتلها بمساعدة زوجها.. تفاصيل مرعبة في قصة "إيمان" ضحية الغدر (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 23 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 12 ساعة

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلي ومطالب المقاولون الاخيره

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أزمة تعطل تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)

منذ أقل من ساعتين

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: "عندنا أطفال ورضع في مستشفيات العزل"

أحمد موسى: تأخرنا في تطبيق الحظر الكامل (فيديو)

أستاذ مناعة عن انخفاض معدل الإصابة بكورونا: هذا من فضل الله على مصر (فيديو)

مساعد وزير الداخلية الأسبق: فرض الحظر الشامل في أسبوع العيد لن يحل الأزمة (فيديو)

"الصحة" تعلن بشرى سارة في إحصائيات حالات التعافي من كورونا

بشرى سارة .. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!