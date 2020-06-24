الحج في 2020.. التفاصيل الكاملة والفئات الممنوعة

يشهد الحج هذا العام عدة إجراءات استثنائية ومشددة، في ظل تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم، وإصابة ما يزيد عن 8 مليون شخص، حيث نظمت المملكة العربية السعودية، مؤتمرا، الثلاثاء، لتوضيح خطة حج عام 2020 ميلاديًا وعام 1441 هجريًا والشروط التي يجب أن تتوفر في الراغب في أداء فريضة الحج والفئات الممنوعة من الحج هذا العام.

وترصد بوابة " الفجر " التفاصيل في السطور التالية:

تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية استثنائية في أداء فريضة الحج هذا العام 2020 للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة صحة الحجيج وكانت أهم الإجراءات الصحية التي أعلنها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه سوف تُقام مستشفى ميداني بالإضافة إلى إقامة مركز صحي في عرفة وتوفير طواقم طبية تم تجهيزها بجميع الإمكانيات لتقوم بعمل إسعافات لأي حالة من الحالات للحجيج.

كما شملت الإجراءات الصحية القيام بفحص كل المشاركين في أداء فريضة الحج لعام 2020 وتطبيق وتنفيذ كل التدابير الوقائية كالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الحجر الصحي بعد الانتهاء من مناسك الحج، ووضعت وزارة الصحة السعودية خطة صحية دقيقة لمتابعة الأوضاع الصحية للحجاج أثناء أدائهم المناسك تشتمل على توفير سيارات إسعاف تم تجهيزها لحالات الطوارئ وتوفير أطقم طبية على مدار فترة الشعائر.

- اقتصار الحج عام 2020 على المقيمين بداخل السعودية:

وبسبب تفشي وباء كوفيد19 على مستوى العالم وللحد من انتقال العدوى به وفي نفس الوقت في إطار الحرص على إقامة الشعيرة بصورة آمنة تحقق مقصد هام من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس البشرية المقدم على حفظ الدين نبه وزير الصحة السعودي أنه سيقتصر هذا الحج عام 2020 ميلاديًا وعام 1441 هجرياَ على المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية من مختلف الجنسيات الموجودة داخل السعودية مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية مثل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الشروط الوقائية لضمان السلامة من وباء كوفيد 19.

- وزير الحج السعودي: وضع آلية لتحديد أعداد من سيؤدون فريضة الحج سيتم الإعلان عنها لاحقًا:

ومن جانبه أوضح وزير الحج السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن أنه يتم حاليًا التنسيق بين وزارة الخارجية السعودية والبعثات الدبلوماسية في السعودية لوضع آلية تقدم للحج يتم من خلالها تحديد الأعداد التي ستقوم بأداء فريضة الحج من المقيمين بالسعودية ومن المقرر الإعلان عنها فيما بعد للراغبين في التقدم للحج.

وصرح وزير الحج السعودي بأنه لن يوجد أي استثناء لقبول أي حاج من خارج حدود المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجيج نظرا لما يشكله كوفيد 19 من مخاطر مشيرًا لما صرحت به وزارة الصحة السعودية من المخاطر التي ستحدث في حالة انتقال الحجاج من الخارج على متن الطائرات الدولية لافتًا إلى ما صرح به وزير الصحة في هذا الشأن أن هذا هو السبب الأساسي في رفض الحجيج من الخارج إلى جانب وضع خطة صحية دقيقة يتم تنفيذها في متابعة الأوضاع الصحية للحجيج في هذا العام 2020.

- حج عام 2020 لمن هم أقل من 65 عامًا:

وصرح وزير الصحة السعودي أن من ضمن الإجراءات الاستثنائية الصحية المشددة في ظل تفشي كوفيد 19 لحج عام 2020 ميلاديًا وعام 1441 هجريًا أنه سيتم قبول الحجاج لمن هم أقل من سن 65 عامًا وليس لديهم أي مرض مزمن.

- 3 فئات ممنوعة من حج عام 2020:

1- أصحاب الأمراض المزمنة من الفئات الممنوعة من الحج.

2- غير المتواجدين والمقيمين في السعودية من الفئات الممنوعة من الحج.