نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:26 م
محمد جمال
أقتربت عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم خلال الشهر القادم بعدما تقوم الأندية خلال الفترة الحالية بإجراء فحوصات ومسحات على اللاعبين للتأكد من سلامتهم قبل عودة التدريبات .
وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتراجع عن موقفه وسيعلن موافقته على المشاركة فى بطولة الدوري العام.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الساعات الأخيرة الماضية شهدت تراجعا من جانب مرتضى منصور في قراره والموافقة على استكمال بطولة الدوري ولكن بشروط وضمانات معينة".
وأضاف: "تلقى رئيس الزمالك اتصالات من بعض المقربين وأقنعوه بالتراجع عن قراره وأن الأمر خاص بقرار الدولة والرغبة في استكمال النشاط من الأساس".
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