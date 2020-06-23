نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

أقتربت عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم خلال الشهر القادم بعدما تقوم الأندية خلال الفترة الحالية بإجراء فحوصات ومسحات على اللاعبين للتأكد من سلامتهم قبل عودة التدريبات .





وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتراجع عن موقفه وسيعلن موافقته على المشاركة فى بطولة الدوري العام.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الساعات الأخيرة الماضية شهدت تراجعا من جانب مرتضى منصور في قراره والموافقة على استكمال بطولة الدوري ولكن بشروط وضمانات معينة".