سيراميكا كليوباترا يتمسك باستمرار هيثم شعبان

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
شدد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تمسك مجلس إدارة النادي باستمرار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول، في الفترة المقبلة، وذلك بعد تلقيه عدد من العروض العربية وعروض من أندية الدوري الممتاز.

وأشار البطاوي إلى أن عقد نادي سيراميكا كليوباترا مع هيثم شعبان مستمر للموسم المقبل، ولا توجد أي نية للتفريط فيه، مشيدا بالاستقرار الفني الذي يعيشه النادي طوال الموسم المتوقف، وهو ما أدى إلى تصدر الفريق جدول ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وقال البطاوي: "هيثم شعبان تلقى عدد من العروض في الفترة الحالية، ولكن إدارة النادي متمسكة ببقائه، وهو ما يتماشى مع رؤية ورغبة المدير الفني ذاته، الذي يضع هدفا نصب عينيه وهو قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز، والاستمرار مع الفريق في دوري الأضواء والشهرة".

وأكد البطاوي على أن إدارة النادي منحت ولازالت تمنح هيثم شعبان كافة الصلاحيات في اختيار الجهاز المعاون له، وكذلك اللاعبين والعناصر الفنية التي تتوافق مع فكره وخططه.

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