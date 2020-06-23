وزير التعليم العالي يفجر مفاجأة عن إصابات كورونا بنهاية الشهر

قال الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي، إنهم يتوقعون أن نصل إلى 70 ألف إصابة بكورونا حتى نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن توقع معدل أرقام كورونا يتطلب دراسة لمدة أسبوعين.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي": "أرقام الإصابات العالية متخوفناش، الأهم هو عوامل السيطرة على الأرقام"، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية وإجراءات المواطن تتحكم في معدل الإصابات، وأن الأرقام ستنخفض مع الوقت.





وتابع: "كلما التزمنا بالإجراءات الاحترازي كلما انخفضت نسب الإصابة، والإجراءات الاحترازية تستطيع كسر الرقم التصاعدي لأعداد إصابات كورونا".





واستكمل: "ندعم أكبر عدد من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي في القاهرة؛ بسبب الضغط الكبير عليها"، لافتًا إلى أن هناك نية للتوسع في تجربة "درايف ثرو" للكشف عن كورونا بالجامعات الأخرى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.



