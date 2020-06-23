الرئيس الجزائري يقيل عددًا من الوزراء لأول مرة بعهده

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:11 م
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
وكالات
وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً بتعديل حكومي جزئي حافظ خلاله على غالبية الوزراء، أبرزهم الوزير الأول رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزراء الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.

وأقال الرئيس الجزائري وزراء الطاقة محمد عرقاب الذي كلفه بحقيبة وزارة المناجم، ووزير المالية عبد الرحمن رواية وعين الخبير المالي أيمن بن عبد الرحمن خلفاً له. 

وعين عبد المجيد تبون المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك النفطية عبد المجيد عطار، بالإضافة إلى إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور. 

كما أقال الرئيس الجزائري وزير السياحة محمد مرموري الذي كان من أكثر المقربين منه وعضوا بارزاً في حملته الانتخابية، وعين مكانه محمد حميدو.

ولم توضح الرئاسة الجزائرية أسباب قرار التعديل الحكومي الذي حافظ أيضا على 39 حقيبة وزراية، لكن الواضح أن التغييرات تحمل طبيعة اقتصادية قد تؤشر لعدم رضا تبون عن أداء الوزراء المقالين، 

خصوصاً عبد الرحمن بن راوية وزير المالية وهو المنصب الذي شغله أيضا في آخر حكومة للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة التي رأسها أحمد أويحيى.

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