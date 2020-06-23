لهذا السبب.. حسن الرداد يشكر متابعيه

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:58 م
حسن الرداد
حسن الرداد
ولاء عبد الناصر



يحرص الفنان حسن الرداد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشر حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له، عبارة عن رسمة من إحدى متابعيه، وعلق قائلاً"على الرسمة الجميلة والتعليق الأجمل، رسمة للفنان الجميل حسن الرداد فى مسلسله الجميل الزوجة ١٨والحيرة فى اختيار الزوجة ووعودة الكثير فى اللوحة من تحت وهو بيجرى مع زوجة وعلامة تعجب على نهاية هذا القلب المحير للناس".


يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.

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