الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
محمد جمال
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلي عرضوا علي المغربي وليد آزارو مهاجم فريق الكرة الأول، مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في حين أن المهاجم يحصل في العقد الحالي علي 700 ألف دولار في الموسم الواحد. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو النادي الأهلي يسعوا لتجديد عقد المهاجم من أجل النجاح في تسويقه بمقابل مادي كبير، في ظل ضعف العروض التي وصلت للاعب من الناحية المالية، بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، واحقيته في التوقيع لاي ناد في يناير المقبل دون الحصول علي موافقة مسؤولي ناديه. 

وأتم أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر رفض عودة آزارو مرة أخري في ظل وجود اختلاف بين أسلوب لعبه والطريقة التي يتبعها المدرب السويسري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد أزارو رينية فايلر الاهلي الأهلي أزارو

أخبار تهمك

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

منذ ساعة الا ربع

الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ نصف ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 11 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ أقل من ساعتين

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أزارو مهاجما فايلر: "هناك علامة استفهام بشأن ما حدث معي في الأهلي"

الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع مدافع الفريق

الكشف عن موقف الأهلي من عودة وليد أزارو

الكشف عن طلبات فايلر لتجديد تعاقد مع الأهلي

الأهلي يتحرك رسميًا نحو التجديد لفايلر

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 8 إبريل: رمضان صبحي يصدم الجماهير الحمراء.. فايلر مصمم على ضم ماكينة الأهداف.. قرار تارخي من الخطيب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

11:26 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

07:43 م

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!