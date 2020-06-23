سانتا كلارا يفوز على بنفيكا ويمهد الصدارة لبورتو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
وكالات
حقق سانتا كلارا مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على  مضيفه بنفيكا في الشوط الثاني وانتزع فوزا ثمينا 4-3 اليوم الثلاثاء في المرحلة 28 من الدوري البرتغالي.

وشهدت الجولة نفسها هزيمة فيتوريا سيتوبال أمام ضيفه ريو آفي 1-2.

وعاد المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس لممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقلب بنفيكا تأخره1-2 إلى تقدم ثمين 3-2 على سانتا كلارا في الشوط الثاني.

لكن هذا لم يكن كافيا ليحقق بنفيكا الفوز حيث انتهت المباراة بفوز الضيوف 4-3.

وأهدر بنفيكا 3 نقاط ثمينة في رحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام جاره العنيد بورتو الذي يستطيع الانفراد بالصدارة إذا تعادل أو فاز على بوافيشتا اليوم بنفس المرحلة.

وارتفع رصيد سانتا كلارا إلى 38 نقطة لينفرد بالمركز الثامن بفارق 3 نقاط أمام بوافيشتا.

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ 35 دقيقة

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

منذ ساعة و 8 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

سبب تأخر عودة فايلر إلي القاهرة

منذ ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 14 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

07:43 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!