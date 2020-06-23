سانتا كلارا يفوز على بنفيكا ويمهد الصدارة لبورتو

حقق سانتا كلارا مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على مضيفه بنفيكا في الشوط الثاني وانتزع فوزا ثمينا 4-3 اليوم الثلاثاء في المرحلة 28 من الدوري البرتغالي.





وشهدت الجولة نفسها هزيمة فيتوريا سيتوبال أمام ضيفه ريو آفي 1-2.





وعاد المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس لممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقلب بنفيكا تأخره1-2 إلى تقدم ثمين 3-2 على سانتا كلارا في الشوط الثاني.





لكن هذا لم يكن كافيا ليحقق بنفيكا الفوز حيث انتهت المباراة بفوز الضيوف 4-3.





وأهدر بنفيكا 3 نقاط ثمينة في رحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام جاره العنيد بورتو الذي يستطيع الانفراد بالصدارة إذا تعادل أو فاز على بوافيشتا اليوم بنفس المرحلة.



