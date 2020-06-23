البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع و"ناسداك" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:19 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وواصل مؤشر ناسداك تحطيم الأرقام القياسية، مع اقتراب توقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان المستشار التجاري في البيت الأبيض "بيتر نافارو" أعلن انتهاء  الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قبل أن ينفيها في وقت لاحق مشيراً إلى أنه تم تفسيرها بشكل خاطئ.

كما نشر ترامب تغريدة عبر تويتر أن الصفقة التجارية التي تم عقدها مع الصين في يناير/كانون الثاني الماضي ما زالت سارية.

وجاء أداء وول ستريت بقيادة أسهم قطاع البنوك حيث ارتفعت كلاً من "جي.بي.مورجان تشيس" و"سيتي جروب" بأكثر من 2 بالمائة.

وقرر ترامب تعليق دخول بعض العمال الأجانب إلى الولايات المتحدة بداية من الغد، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى انتقاد قادة شركات التكنولوجيا العملاقة لهذا القرار.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، كما صعدت مبيعات المنازل الأمريكية بنحو 17 بالمائة خلال الشهر الماضي. 

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 26155.4 نقطة، وهو ما يعادل صعود 130 نقطة. 

وصعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 3131.4 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 10137.3نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه. 

وبحلول الساعة 8:05 مساء بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 96.579.

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