الأوقاف: قرار فتح المساجد لا ينطبق على الزوايا (فيديو)

كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، مخطط الوزارة لعودة فتح المساجد، مشيرا إلى أن ستراتيجية الوزارة تتمثل في فتح المساجد بشكل تدريجي بإقامة الصلوات الخامسة كون عدد المصلين يكون أقل من صلاة الجمعة.





وقال "أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إنه سيكون هناك مسؤولين اثنين عن كل مسجد.





وأضاف أنه سيتم فتح المساجد الكبرى فقط وليس الزوايا باستثناء المناطق التي لا يوجد فيها مسجد كبير، مردفا: "فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وإقامة الصلاة بعد رفع الأذان وغلق بعد إقامة الصلاة بـ 10دقائق أي أن المدة الإجمالية لن تتخطى نصف ساعة".





وناشد المصلين باصطحاب سجادة صلاة وارتداء كمامة عند التوجه إلى المسجد، مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة صلاة الجنائز داخل المساجد، معلقا: "من الصعب السيطرة على الأمور فيها".





وتابع "كنا نقول ساووا صفوفكم قبل الصلاة والآن سنقول تباعدوا يرحكم الله حيث سيكون هناك مسافة تتراوح بين متر ومتر ونصف بين المصلبين مع وضع علامات تحدد ذللك"، مشيرا إلى أن الوزارة ستتواصل مع المديريات لتوفير كمامات بالمساجد على غرار ما حدث في المترو.





وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أنه لن يسمح بفتح دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات في كافة المساجد.







