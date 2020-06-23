الأوقاف: قرار فتح المساجد لا ينطبق على الزوايا (فيديو)
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:04 م
داليا الحسين
كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، مخطط الوزارة لعودة فتح المساجد، مشيرا إلى أن ستراتيجية الوزارة تتمثل في فتح المساجد بشكل تدريجي بإقامة الصلوات الخامسة كون عدد المصلين يكون أقل من صلاة الجمعة.
وقال "أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إنه سيكون هناك مسؤولين اثنين عن كل مسجد.
وأضاف أنه سيتم فتح المساجد الكبرى فقط وليس الزوايا باستثناء المناطق التي لا يوجد فيها مسجد كبير، مردفا: "فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وإقامة الصلاة بعد رفع الأذان وغلق بعد إقامة الصلاة بـ 10دقائق أي أن المدة الإجمالية لن تتخطى نصف ساعة".
وناشد المصلين باصطحاب سجادة صلاة وارتداء كمامة عند التوجه إلى المسجد، مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة صلاة الجنائز داخل المساجد، معلقا: "من الصعب السيطرة على الأمور فيها".
وتابع "كنا نقول ساووا صفوفكم قبل الصلاة والآن سنقول تباعدوا يرحكم الله حيث سيكون هناك مسافة تتراوح بين متر ومتر ونصف بين المصلبين مع وضع علامات تحدد ذللك"، مشيرا إلى أن الوزارة ستتواصل مع المديريات لتوفير كمامات بالمساجد على غرار ما حدث في المترو.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أنه لن يسمح بفتح دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات في كافة المساجد.
قرارات الحكومة
وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-
1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.
2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.
3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.
4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.
5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.
6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا
7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.
8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.
9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.
10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.
واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".
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