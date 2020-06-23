رئيس الوزراء: إعادة فتح المساجد في مصر اعتبارا من السبت المقبل.. ولكن بشروط!

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:37 م
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
فتح المساجد في مصر | أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، إنه تقرر فتح المساجد في مصر والكنائس أيضًا ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية مثل (صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة)، منعًا للتكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.

وجاء ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لكل القطاعات المختلفة، سيتم تطبيقها من السبت المقبل، 27 يونيو، للتعايش مع فيروس كورونا، هي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، إذا كانت تستقبل 100 فستستقبل 25 عميلًا فقط، وهذا تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة، لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة التاسعة مساءً.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساءً.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس، مثل الحدائق والشواطئ، بسبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وتعود لاستئناف نشاطها الرابعة صباحا.

7- فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية، (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة، لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشآت الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات ستتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

اختتم رئيس الوزراء قائلًا: "نحن نتابع على مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنون الاستمتاع بها".

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