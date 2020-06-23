عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

شهدت الساعات الماضية كواليس مثيرة في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب إلى نادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.





واعترف نادي المقاولون العرب بتفاوض الأهلي مع طاهر محمد طاهر جناح فريق الذئاب من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.





وكشف مصدر موثوق بالنادي الأهلي أن المقاولون طلب الحصول على 45 مليون جنيه قيمة بيع اللاعب للفريق الأحمر في الموسم المقبل من أجل اتمام الصفقة بعد مفاوضات محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر مع محسن صلاح رئيس المقاولون العرب.





وعلمنا أن الأهلي يرفض دفع 40 مليون جنيه في طاهر محمد طاهر كما طلب نادي المقاولون العرب ويتمسك بدفع 20 مليون وإعارة 2 لاعيبه في الموسم المقبل، وفي حال فشل المفاوضات الجارية سيتم استعارة اللاعب لمدة موسم فقط.



