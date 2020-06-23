الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - هيلاس فيرونا 0 × 2 نابولي الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:23 م محمد مرعي Advertisements حقق فريق نابولي الإيطالي فوزا هام علي فريق هيلاس فيرونا بهدفين دون در في اطار الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز. أخبار تهمك عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة منذ ساعة وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين منذ يومين الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل منذ أقل من ساعتين عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة منذ حوالي 10 ساعات وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري منذ حوالي 8 ساعات العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية منذ حوالي 5 ساعات سبب تأخر عودة فايلر إلي القاهرة منذ أقل من ساعة التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال منذ حوالي 3 ساعات أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا منذ حوالي 14 ساعة 3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 7 ساعات أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو) منذ أقل من ساعتين عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع منذ حوالي 14 ساعة الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي منذ نصف ساعة عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم منذ حوالي 10 ساعات