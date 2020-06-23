بعد فتح المساجد.. وزير الأوقاف: كبار السن يصلوا فى البيت

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجمعة القادمة ستكون هناك حملات كبرى على المساجد من أجل التأكد من وضع علامات التباعد من أجل حماية المصلين، مشددًا على أن كافة قيادات الوزارة والعاملين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل فتح المساجد، متابعًا:"اعتبرنا أنفسنا على قوة هذا العمل احتسابًا لوجه الله سبحانه".

وأضاف "جمعة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه اعتبارًا من غد وبعد غد سيتم وضع العلامات الاسترشادية الخاصة بالتباعد أثناء الصلاة، وتابع: "نبذل جهد مضاعف من أجل فتح المساجد".

ونصح وزير الأوقاف، كل من يشعر بأعراض تشابه أعراض كورونا عليه أن يصلى فى بيته حفاظًا على المصلين، و"على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يصلوا فى منازلهم بنية تقليل الازدحام فى تلك المرحلة وستأخذون ثواب الصلاة فى المسجد".


وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".


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