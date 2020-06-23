مفاجأة.. الحكومة: وضع مواعيد لغلق المحال بعد انتهاء كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:23 م
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرارات إغلاق المحال والمولات الساعة التاسعة، والمقاهي والكافيهات الساعة 10، تعتبر تأكيدا على جدية الدولة على تحديد مواعيد لغلق المحلات بعد انتهاء أزمة كورونا، وأن تحديد مواعيد لعمل المحال التجارية أصبح أمرا واقعا.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك دراسة كاملة وجاهزة لتحديد مواعيد لغلق المحلات، حيث أن أزمة كورونا هيأت الظروف للتطبيق الفعلي، ولكن مواعيد الغلق ستختلف من فصل الصيف للشتاء، ومن المحافظات الساحلية للمحافظات الأخرى.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق حظر التجول أصبح من التاريخ اعتبارا من يوم السبت الساعة الرابعة فجرا.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد المحلات لاجراءات فتح دور العبادة فتح المطاعم عوده السياحه الفجر

أخبار تهمك

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

سبب تأخر عودة فايلر إلي القاهرة

منذ ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن فيروس كورونا

توضيح مهم من النقل بشأن مواعيد تشغيل المترو والسكة الحديد

رمضان عبد المعز: إعادة فتح المساجد منحة من الله (فيديو)

"الإغلاق الفوري".. الحكومة توجه رسالة إلى المحلات المخالفة (فيديو)

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة للمطاعم والمقاهي المخالفة

الكنيسة الكاثوليكية: الصلاة ستقام بنسبة لا تزيد عن 25% بداية من السبت

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

09:15 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!