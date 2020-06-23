نابولي يسحق فيرونا بهدفين دون رد

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
وكالات

حقق نابولي عودة ناجحة في مشواره بالدوري الإيطالي وتغلب على مضيفه هيلاس فيرونا 2 / صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة التي شهدت أيضا فوز كالياري على مضيفه سبال 1 / صفر.


واستفاد نابولي من الدفعة المعنوية التي اكتسبها من تتويجه يوم الأربعاء الماضي بلقب كأس إيطاليا، على حساب يوفنتوس، وحسم مباراة اليوم خارج ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما أركاديوز ميليك وهيرفينج لوزانو في الدقيقتين 38 و90 .


ورفع نابولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.


وخاض نابولي مباراته السابقة في الدوري الإيطالي في 29فبراير، حينما تغلب على تورينو 2 / 1 .


ولدى استئناف المنافسات بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعادل نابولي مع إنتر ميلان 1 / 1 في إياب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا في 13 يونيو الجاري ثم تغلب على يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي 4 / 2 بضربات الجزاء الترجيحية في النهائي إثر نهاية المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحقق اليوم عودة ناجحة في منافسات الدوري الإيطالي.


أما كالياري فقد خطف هدف الفوز 1 / صفر أمام سبال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وسجله جيوفاني سيميوني.

ورفع كالياري رصيده إلى 35 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر بينما تجمد رصيد سبال عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

أخبار تهمك

سبب تأخر عودة فايلر إلي القاهرة

منذ ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 10 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعتين

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المقاولون العرب يحدد مبلغًا خرافيًا لبيع طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

09:15 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!