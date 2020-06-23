الكويت تدين إطلاق صواريخ حوثية باتجاه السعودية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
وكالات
أدانت السلطات الكويتية واستنكرت، مساء اليوم الثلاثاء، بشدة استهداف ميليشيات الحوثي لمناطق سكنية سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ بالستية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وهي لا تستهدف زعزعة أمن السعودية فحسب، وإنما أمن المنطقة واستقرارها.

وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وأدانت دولة الإمارات، الثلاثاء، محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.

وجددت الإمارات، في بيان، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه المليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وقال راب، في بيان "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".

وأضاف "مع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

يأتي ذلك ضمن المحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان أحدثها مساء الإثنين، وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار "مفخخة" و3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف. 

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