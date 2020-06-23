الخزانة الأمريكية: الكونجرس سيمرر حزمة تحفيزية إضافية في يوليو

أشار ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي إنه من المقرر مناقشة حزمة تحفيز أخرى في الكونجرس من أجل تمريرها في يوليو المقبل، في أحدث محاولة لإنعاش الاقتصاد وسط وباء كورونا.





وأضاف "ستيفن منوشين" في مقابلة خلال حدث "بلومبرج إنفست جلوبال"، اليوم الثلاثاء: "إنه أمر ندرسه بجدية كبيرة في الوقت الحالي"، متوقعاً أن يخرج الاقتصاد الأمريكي من الركود بحلول نهاية العام.









وكان الرئيس دونالد ترامب وقع حزمة تحفيزية بقيمة 2.2 تريليون دولار في أواخر مارس لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر جراء الوباء.





وفي سياق منفصل، قال منوشين إنه يتوقع أن تفي الصين باتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة، وذلك بعد بعض الارتباك بشأن حالة العلاقة التجارية بين بكين وواشنطن.





وكان المستشار التجاري للبيت الأبيض "بيتر نافارو" قال إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين "انتهت"، ولكنه نفى ذلك بعد وقت قصير، مشيراً إلى أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ.





وتابع الرئيس دونالد ترامب أيضاً بقوله إن الصفقة التجارية مع الصين لا تزال سارية.





فيما أضاف منوشين أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى تسعى إلى مزيد من الشفافية من الصين بشأن تفشي فيروس كورونا.