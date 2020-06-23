الأوقاف تعلن شروط الصلاة بعد قرار فتح المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا أمام خبر سار يستحق التهنئة لكل محبى بيوت الله سبحانه وتعالى، والحمد الله ربنا العالمين بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وسيتم فتح دور العبادة، مشيرًا إلى أن فتح المساجد يوجد به شقين أولهما مسئولية حكومية وآخرى فردية.





وأضاف "جمعة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصلين عليهم إرتداء الكمامة خلال الذهاب لأداء الصلاة واصطحاب مصلية خاصة، مشددًا على أن الإجراءات الطبية المتبعة تهدف للحفاظ على صحة المجتمع، معقبًا:"على المصلى مسئولية هى أن تحافظ على نفسك الأول ومن ثم أخيك".



