أتليتكو مدريد يسقط ليفانتي ويواصل انتصاراته بالدوري الاسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني بفوزه على مضيفه ليفانتي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين والتي شهدت أيضا تعادل بلد الوليد مع خيتافي 1/1.





ويدين أتلتيكو بالفضل في هذا الفوز لبرونو جونزاليس، لاعب ليفانتي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بالخطأ في مرمى فريقه.





ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 ليقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد ليفانتي عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.





وهذا الفوز هو الثالث على التوالي لأتلتيكو والرابع عشر هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في 13 مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشر لفريق ليفانتي مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في خمس.





وفي المباراة الثانية، تعادل بلد الوليد مع ضيفه خيتافي 1/1.





وتقدم خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة 41 وتعادل بلد الوليد عن طريق هدف سجله إنيس أونال في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.





ورفع بلد الوليد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد خيتافي عند 49 نقطة في المركز الخامس.



