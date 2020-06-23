"الحبسة خلصت".. الوتد يشارك في أزمة كورونا منذ البداية حتى إجراءات اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:08 م
الوتد
الوتد
ريهام كمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المشاهد التي جسدها الفنان أحمد سلامة، من مسلسل "الوتد"، الذي تم إنتاجه عام 1996.

وكان المشهد حول الفرحة العارمة بإنتهاء وباء "الكوليرا"، و"سلامة" يطرق الباب على أشقائه ليعلمهم بذلك الخبر وهو يقول "الحبسة خلصت".

وتفاعل الجمهور جاء بعد الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء بفتح المطاعم، والكافيهات، والمقاهي، ودور العبادة، والمسارح، والسينمات بنسبة 25%.

وظهرت حالة من الفرحة العارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم، بالرغم من عدم انتهاء وباء كورونا المستجد.

وهذه هي المرة الثانية الذي يشارك مسلسل "الوتد" في أزمة وباء كورونا، المرة الأولى في البداية بعد الإعلان عن الوباء في مصر.


ما أشبه الليله بالبارحه الكوليرا قديمًا، والكورونا حاليًا في مشهد تاريخي للفنانة الكبيرة هدي سلطان، في مسلسل الوتد، والتي جسدت فيه دور فاطمه تعلبه ويجسد المشهد وباء الكوليرا الذي شهدته البلاد.

يعد مسلسل الوتد صاحب اللقطة الأولى على مواقع التواصل الإجتماعي للتشابه الكبير بين وباء الكوليرا، وكورونا المستجد، والإجراءات التي تمت فيها، وتسببوا في حالة من الفزع وحصد الأرواح.

"الحبسة خلصت".. الوتد يشارك في أزمة كورونا منذ البداية حتى إجراءات اليوم
"الحبسة خلصت".. الوتد يشارك في أزمة كورونا منذ البداية حتى إجراءات اليوم

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