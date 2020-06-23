الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ليفانتي 0 × 1 أتلتيكو مدريد الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:04 م Advertisements أخبار تهمك عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة منذ حوالي 9 ساعات وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين منذ يومين عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم منذ حوالي 9 ساعات الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل منذ ساعة و 16 دقيقة أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا منذ حوالي 14 ساعة 3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر منذ حوالي 8 ساعات عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع منذ حوالي 13 ساعة العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية منذ حوالي 4 ساعات أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو) منذ ساعة المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي منذ ساعتين و 17 دقيقة عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين" منذ حوالي 8 ساعات الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم منذ حوالي 4 ساعات التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال منذ ساعتين و 33 دقيقة عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة منذ ثلث ساعة وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري منذ حوالي 7 ساعات