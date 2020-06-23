سبب تأخر عودة فايلر إلي القاهرة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لقلعة الحمراء، سيعود إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري، بعد سفره في الفترة الأخيرة لقضاء الإجازة مع عائلته.

وأوضح "شوبير" في تصريحات عبر إذاعة "ON SPORTS FM”، "أن سبب تأخر "فايلر" في العودة هو رغبة أسرته الشديدة في الاطمئنان على الأوضاع الصحية في مصر قبل عودته مرة أخرى للقاهرة، وذلك قبل حسم قراره النهائي من النادي الأهلي.

واختتم أحمد شوبير تصريحات قائلاً: " أن الجهاز المعاون الخاص للسويسري، يعمل في هذه الفترة على تنفيذ قراراته، مؤكدًا أن فايلر يقوم بدراسة الوضع حالياً مع عائلته وزوجته، هو لديه عقد سيكمله مع الفريق، وبعد ذلك سيحسم قرار التجديد أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، جمعهم من 16 انتصار وتعادل وحيد ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في أي مباراة.

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