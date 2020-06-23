تغطية مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني "متابعة حية"

يحرص الفجر الرياضي على تقديم خدمة مميزة لعشاق الكرة الإسبانية في الوطن العربي، عن طريق عمل متابعة لحظية لأحداث مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو اليوم الثلاثاء في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد خسر صدارة الدوري الإسباني لحساب غريمه الأذلي ريال مدريد بعدما تعادل في الجولة الماضية امام إشبيلية سلبيا.

وأعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لموقعة الليلة

حراسة المرمي: تيرشتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، آرثر ميلو

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي





متابعة المباراة

الدقيقة الثالثة: تمريرة بينية من جوردي ألبا لاعب برشلونة بإتجاه زميله لويس سواريز المنطلق داخل منطقة جزاء أتليتك بلباو من جهة اليمين لكن الكرة كانت أقرب لأحضان الحارس أوناي سيمون.





الدقيقة السادسة: ركلة ركنية أولى لأتليتك بلباو على يمين مرمى برشلونة، نفذت بمجموعة التمريرات القصيرة أنهاها أوناي لوبيز بعرضية داخل منطقة الجزاء حيث تحولت بشكل مباشر تجاه المرمى وكادت تخدع الحارس مارك تير شتيجن لولا أن الأخيرة تمكن ببراعة من إبعاد الكرة في الوقت المناسب قبل أن تسكن شباك مرماه.





الدقيقة العاشرة: محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة بشكل مبكر في مناطق وسط الملعب ولكن دون خطورة.



