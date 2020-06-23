إليسا بهوت شورت في أحدث جلسة تصوير لها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:54 م
إليسا
إليسا
مي مرسي
شاركت المطربة إليسا صورة لها من داخل أستوديو، وظهرت بهوت شورت وشعر منسدل على كتفها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت إليسا تعليقا على الصورة قائلة "بقضى معظم الوقت في الاستوديو هذه الأيام. لا يمكنني الانتظار لإنهاء مزيج الأغاني لتسليم النسخة النهائية وتعيين تاريخ الإصدار".

وكانت إليسا قد طرحت أغنية في الفترة الأخيرة تسمى "قهوة الماضي"،وهي من كلمت سهام الشعشاع والحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وتعتبر هذه الأغنية من ضمن أغاني ألبوم إليسا الجديد ولكن تأجل طرحه بسبب فيروس كورونا المستجد حيث كان من المقرر طرحه في عيد الفطر.

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