في ذكرى ميلاده.. علي الشريف نجومية تبدأ بالاعتقال

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:29 م
علي الشريف
علي الشريف
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير علي الشريف، صاحب إطلالة مميزة في السينما المصرية وكان لصوته الأجش وملامحه الجامدة الفضل في تركه بصمة مميزة في العديد من الأعمال الذي شارك فيها.

قبل انشغال علي الشريف بالعمل الفني والتمثيل، تم اعتقاله لمدة 6 سنوات بتهمة الانضمام لتنظيم شيوعي سري يهدف لقلب نظام الحكم.

ان هذا الاعتقال سببًا قويًا لانطلاق الشريف في عالم التمثيل، قدم مع زملائه وقتها مسرحيات ترفيهية لتسلية أنفسهم، ومع وجود فنان الكاريكاتير والسيناريست حسن فؤاد، في المعتقل، رأى في الشريف موهبة يمكن استغلالها.

بعدها كتب فؤاد سيناريو فيلم الأرض، وبعد خروجهم من المعتقل اختاره يوسف شاهين، لتجسيد دور دياب، ليكون أول أفلامه وسر شهرته التي نال بها عدة جوائز، كل ذلك وعمره وقتها 34 عامًا. ومن ثم قدم الكثير من الأفلام منها الكيف وكراكون في الشارع.

استمرت حياة الشريف لفترة لم تكن بالطويلة، رحل عن عالمنا في 11 فبراير 1987، عن عمر يناهز 52 عامًا.

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