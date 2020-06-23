تعرف على موعد الكشف عن سيارة فورد F-150 2021 المحدثة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:32 م
فورد
فورد
نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي قصير لتحديثات سيارتها المميزة في F-150.

وتزال فورد F-150 البيك أب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة منذ 1977، كما أنها السيارة الأكثر مبيعاً من بين جميع سيارات فورد. ولطالما كانت F-150 المكان الأول للعثور على محركات جديدة من فورد.

وعن لتحديثات منتصف العمر للجيل الحالي والتي ستصل بعد أيام يبدو أن السيارة ستحصل على واجهة حديثة وبمصابيح وصدامات محسنة، أما تحت الغطاء فمن المتوقع أن تحافظ السيارة على محركاتها المتوفرة بما فيها V8 ومحرك V6 التقليدي إلى جانب محرك V6 إيكوبوست. وستحصل السيارة على محرك ديزل جديد ومحركات هجينة تمهيداً لـ F-150 الكهربائية بالكامل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فورد F 150 2021 فورد عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات السيارات اخبار السيارات F 150 2021

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 13 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 9 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

منذ ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

فورد رانجر رابتور تنطلق في أوروبا بمحرك ديزل أكثر قوة (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

09:15 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1332 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

09:55 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!