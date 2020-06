تعرف على موعد الكشف عن سيارة فورد F-150 2021 المحدثة

نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي قصير لتحديثات سيارتها المميزة في F-150.

وتزال فورد F-150 البيك أب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة منذ 1977، كما أنها السيارة الأكثر مبيعاً من بين جميع سيارات فورد. ولطالما كانت F-150 المكان الأول للعثور على محركات جديدة من فورد.

وعن لتحديثات منتصف العمر للجيل الحالي والتي ستصل بعد أيام يبدو أن السيارة ستحصل على واجهة حديثة وبمصابيح وصدامات محسنة، أما تحت الغطاء فمن المتوقع أن تحافظ السيارة على محركاتها المتوفرة بما فيها V8 ومحرك V6 التقليدي إلى جانب محرك V6 إيكوبوست. وستحصل السيارة على محرك ديزل جديد ومحركات هجينة تمهيداً لـ F-150 الكهربائية بالكامل.

