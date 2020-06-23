"شباب الصحفيين" تهاجم العناصر الإثارية: يبثون سمومهم ضد الدولة لإعلاء مصالح الجماعة الإرهابية

هاجمت جبهة شباب الصحفيين، العناصر الإثارية التى تقوم ببث سمومها على مواقع التواصل، محاولين تأليب الشعب على مؤسسات الدولة مما يهدف لإعلاء مصالح الجماعة الإرهابية.





من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في رسالة له: "إلى المرتزقة والخونة لم يعد خافيا على الجميع أن الشخصيات الإثارية ممن يدعون انتمائهم للمعارضة السياسية ويملئون فضاء السوشيال ميديا بالشائعات والأكاذيب للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها هم أذرع جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططاتها".





وأكد طوالة، في تصريحات صحفية، أنه انكشفت عورات المرتزقة الذين أسلموا قيادهم للجماعة الإرهابية أمام الكافة ولكنهم لا يدركون أن ادعاءاتهم ومزاعمهم أصبحت مثار سخرية وتهكم الجميع.





وأشار إلى أن أولئك العملاء الخونة تحالفوا مع الإخوان الإرهابيين لتأليب الشعب ضد مؤسساته الوطنية، ولكن المصرين المخلصين واعون للمخططات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم لصالح حفنة من الإرهابيين الجبناء القابعين في حجورهم خارج البلاد بعد أن لاذوا بالفرار