الحكومة تقرر رفع الحظر في مصر اعتبارا من يوم السبت المقبل

قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحظر في مصر ابتدءًا من يوم السبت المقبل، وذلك بموجب القرارات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء بما يعنى بذلك رفع الحظر نهائيًا.





وأعلن رئيس الوزراء اتخاذ عددًا من الإجراءات اللازمة لتخفيف إجراءات الغلق العام لتتضمن إعادة فتح دور العبادة اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وكذلك إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع استمرار منع تداول الشيشة، وتعديل مواعيد الغلق لتكون في 9 مساًء للمحال التجارية، والساعة 10 للمطاعم والمقاهي.





كما قررت الحكومة اليوم إعادة فتح دور السينما والمسارح ، مع استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات خلال الفترة المقبلة.





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.