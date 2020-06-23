"شباب الصحفيين" إلى أية حجازي: " اللي بتسمح باغتصاب الأطفال وتعذيبهم ليس غريبا أن تتحالف مع الإرهابية"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
شنت جبهة شباب الصحفيين، هجومًا عنيفًا على الناشطة الوهمية المدعوة أية حجازي، بعد ترويجها لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وتعاونها مع العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة: "اللي عذبت الاطفال وبتسرحهم واستغلت الثغرات القانونية علشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية ليس غريباً عليها أن تتواصل مع جماعة الدم والخراب".

وأضاف: "اللي بتسمح بإغتصاب الاطفال ليس بعيداً عنها إن تدافع عن العنصرية والسجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسياً”.

وأكد: "مش دي اللي جوزها سافر تركيا عشان يعمل تقارير إعلامية ضد البلد، مش دي اللي بتأيد تعذيب الشرطة الأمريكية للسود وبتأييد العنصرية".

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