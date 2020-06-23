أياكس يتعاقد مع حارس منتخب هولندا السابق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
وكالات

 أعلن فريق أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع حارس منتخب هولندا السابق مارتن ستيكلنبيرج لمدة عام واحد في انتقال مجاني من إيفرتون.


ووقع الحارس البالغ عمره 37 عاما على عقد يمتد من أغسطس إلى يونيو العام المقبل ليعود إلى النادي الذي استهل به مسيرته عام 2002 بعد الارتقاء بقطاع الناشئين.


وساعد ستيكلنبيرج، الذي خاض نهائي كأس العالم 2010 ولعب 58 مباراة دولية، أياكس في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري وشارك في 282 مباراة مع الفريق قبل الانتقال إلى أندية روما وفولهام وموناكو وساوثامبتون وقضى آخر أربعة مواسم مع إيفرتون.


وسينهي ستيكلنبيرج موسم الدوري الانجليزي الممتاز مع إيفرتون قبل العودة إلى هولندا.

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