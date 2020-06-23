أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات إصابات كورونا وبيانات المخزونات الأمريكية.





وكانت أسعار النفط ارتفعت خلال التعاملات بعد أن أكد المستشار التجاري للبيت الأبيض "بيتر نافارو" أن الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين لم تنته، مشيراً إلى أن تعليقاته خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" تم اخذها على نطاق آخر غير المقصود.





كما غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة التجارية الصينية لا تزال سارية، مضيفًا أنه يأمل في استمرار الصين في الالتزام بشروط الاتفاقية.





ويأتي هبوط النفط مع عدم اليقين بشأن الطلب على الخام في ظل تزايد إصابات كورونا مما يثير مخاوف موجة ثانية للوباء.





وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون البيانات الأولية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم قبل أن تصدر الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.9 بالمائة عند مستوى 40.37 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 41.68 دولار خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 42.68 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند 43.93 دولار للبرميل خلال التعاملات.