رجال الأعمال المصريين الأفارقة: القارة في أشد الحاجة لإنشاء مركز للبحوث الزراعية

قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل مدير الأكاديمية العربية للمياه، إن بحث الدول الأفريقية عن تحقيق نهضة زراعية لن يقوم بدون تطوير أساليب البحث العلمي لديهم في المجال الزراعي .









وتابع" عبدالجليل" خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لجمعية رجال الأعمال الأفارقة بعنوان " الزراعة المصرية الأفريقية الحديثة هي مستقبل الأمن الغذائي والتنمية في ظل الأزمات والأوبئة" والتى حضرها رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي ألتراس، أن أفريقيا اصبحت في أشد الحاجة الآن إلى تأسيس مركز للبحوث الزراعية يكون مقرة في اي دولة افريقية، على أن يقوم بتبادل المعلومات الخاصة بالمجال الزراعي وأحدث الأساليب والطرق الزراعية مع باقي دول القارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة .









وأوضح" عبد الجليل" أن الأزمات التي تعاني منها الدول الأفريقية في ضعف أداء القطاع الزراعي يعود إلى أنها تعتمد على سياسية أن الحكومة هى المسئولة عن الزراعة، مطالبا بضرورة مشاركة القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي يواجهها لدخول الاستثمار الزراعي منضمنها توفير البنوك التمويلات اللازمة للمشاريع الزراعية .













وأشار،" عبد الجليل" إلى أن على الحكومة ألا تنظر للقطاع الزراعي بأنه قطاع إنتاجي فقط، بل قطاع يساعدها على توفير الأمن الغذائي، والحد من الهجرة الغير شرعية، وتوفير فرص عمل للشباب.



