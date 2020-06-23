الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء تل الصحن

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

 ويذكر أن تصدت الدفاعات الجوية السورية، الاثنين، لأهداف معادية استهدف محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وقال مراسل سبوتنيك في اللاذقية أن أصوات الانفجارات العنيفة التي سمع دويها بمحيط مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن تدمير أهداف معادية حاولت الاقتراب من المنطقة.

وأكد المراسل أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت للأهداف ودمرتها بالكامل أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المنطقة.

وأكد مصدر من قاعدة حميميم في تصريح خاص لـ سبوتنيك أن طائرات مسيرة مصدرها مناطق سيطرة المجموعات المسلحة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حاولت الاقتراب من القاعدة قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من تفجيرها قبل وصولها الى هدفها، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار تذكر.

هذا وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري  في بداية شهر يونيو الجاري لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي.

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن العدوان تم عبر صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.


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