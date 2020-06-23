الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية مصير محمد محمود لاعب الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وكان محمد محمود قد غاب عن صفوف الفريق الأحمر لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشهدت الفترة الماضية تلقي محمد محمود العديد من العروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها من نادي الجونة وإنبي.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على رفض أي عروض مقدمة إلى محمد محمود لضمه في نهاية الموسم الجاري حيث لا ينوي النادي التفريط في خدمات اللاعب بسبب مستواه المميز.

وانتهى محمد محمود من برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية ويقترب بشكل كبير جدا من العودة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية تمهيدا لعودته إلى المباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيه صفقات صيفية رينية فايلر الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ أقل من ساعتين

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 8 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

وزيرة الصحة تكشف سبب انخفاض نسب إصابات كورونا بالفيوم

منذ ساعة و 21 دقيقة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

منذ 36 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

محمود محمود يصل القاهرة بعد إجراء عملية الرباط الصليبي

الأهلي يحسم الجدل حول مصير محمد محمود

جماهير الكرة المصرية يدشنون هاشتاج #الاهلاويه_سند_محمد_محمود

الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود من ألمانيا

تطورات جديدة في شفاء محمد محمود

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!