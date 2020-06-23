مدرب ريال مدريد السابق: أتمنى انتقال صلاح إلى البرنابيو

خرج بينتو فلورو المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، بتصريحات قوية، أكد فيها أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يعد من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وتابع فلورو المدير الفني السابق للفريق الملكي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا أعرف ميدو جيدا عندما كنت مدربا للريال، كان لاعبًا مميزًا جدًا ويمتاز بالقوة البدنية، وعرفت الكرة المصرية أيضًا عندما كنت في اليابان، وشاهدت مباريات الأهلي وقتها تحت قيادة مدربه مانويل جوزيه".

وأكمل: " صلاح لاعب مهم جدًا، وأي نادي في العالم يتمنى ضمه لأنه خطير ومقاتل وشرس، ومن الجيد جدًا لأي مدرب أن يكون لديه لاعب مثله، وأتمنى أن يلعب في صفوف ريال مدريد".

وارتبط محمد صلاح بالانتقال لريال مدريد في العديد من الأوقات، وسط رفض إدارة ليفربول التفريط في خدماته.