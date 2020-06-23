قبل عودته.. 5 لاعبين يتنافسون على لقب "البديل السوبر" في الدوري المصري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يبحث المدربين دائمًا عن البديل الناجح أو كما هو معروف في كرة القدم بـ"الورقة الرابحة"، اللاعب الاحتياطي صاحب القدرات الخاصة والإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة، والذي يستطيع عند دخوله المباراة أن يصنع الفارق ويحول نتيجة اللقاء لصالح فريقه، ويقوده لتحقيق الانتصارات بفضل أهدافه الرائعة أو تمريراته الحاسمة.

وشهد الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز تألق عدد من اللاعبين "البدلاء" خلال مباريات البطولة المحلية، وساهموا بفضل أهدافهم وتمريراته الرائعة في قيادة أنديتهم لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط بالبطولة.

ومع قرب عودة النشاط الرياضي واستئناف بطولة الدوري المصري مجددًا يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ منتصف مارس الماضي، يرصد إليكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أفضل "البدلاء" في النسخة الحالية من البطولة المحلية
  
1- محمد سالم:

مهاجم المقاولون يُعد واحد من أفضل اللاعبين "البدلاء" في الدوري المصري هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات كـ"بديل" بإجمالي دقائق لعب فعلية 176 دقيقة، وساهم في 5 أهداف لفريقه (سجل 4 أهداف – صنع هدف وحيد).

2- محمود كهربا:

رغم مشاركاته القليلة مع الأهلي بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلي أنه يأتي ضمن أفضل البدلاء بالدوري المصري هذا الموسم، واستطاع خلال 6 مباريات شارك فيها كـ"بديل" تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم في إجمالي دقائق لعب فعلية 137 دقيقة.

3- صلاح أمين:

مهاجم مصر المقاصة صاحب الـ38 عامًا حقق عروضًا قوية بعد مشاركته كـ"بديل" مع فريقه الفيومي في 9 مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم، بإجمالي دقائق لعب فعلية 190 دقيقة، وساهم في 4 أهداف (سجل 3 أهداف – صنع هدف وحيد).

4- تالا نداي:

تضم قائمة أفضل البدلاء بالدوري المصري هذا الموسم اللاعب السنغالي تالا نداي لاعب فريق طلائع الجيش، وشارك مع فريقه كـ"بديل" في 5 مباريات بالبطولة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 154 دقيقة، وسجل 3 أهداف فقط.

5- والتر بواليا:

يتواجد لاعب فريق الجونة الزامبي والتر بواليا ضمن قائمة أفضل البدلاء في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف للفريق الساحلي في 13 مباراة شارك فيها كـ"بديل" بالدوري، بإجمالي دقائق لعب فعلية 272 دقيقة.

أخبار تهمك

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

منذ 39 دقيقة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ أقل من ساعتين

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

وزيرة الصحة تكشف سبب انخفاض نسب إصابات كورونا بالفيوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 12 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ نصف ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!