تعرف على عقوبة نشر الفسوق على مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور ايهاب يسر، استاذ القانون الجنائي بحقوق عين شمس، إن نشر الفسق والفجور عن طريق السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى، عقوبته تقدر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وفقًا لقانون مكافحة الجرائم وتقنية المعلومات.

وأضاف "يسر"، خلال حواره ببرنامج "الافوكاتو"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الحبس 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلي 50 الف جنيه، عقوبة الاعتداء علي القيم والمبادئ علي التواصل الاجتماعي.

ونظرًا لإنتشار هذه الشائعات في أيام قليلة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة الرد على أي شائعة يتم تداولها، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية وغلق الصفحات المشبوهة التي تنشر الشائعات بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن القومي.

جيوش إلكترونية تستهدف الدولة المصرية ببث الشائعات 

وفي ذات السياق، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك جيوش إلكترونية تستهدف الدولة المصرية ببث الشائعات وإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، وصولًا إلى توجيه صفوف غير راضية على أداء مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وتابع "رفعت" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن هذه الجيوش الإلكترونية التي يستخدمها جماعات الإخوان الإرهابية والممولين من الخارج، ليسوا أشخاصًا خالفوا الحاكم في الرأي، وإنما هم مجرمين يستهدفون تدمير الدولة من خلال بث الشائعات ليلًا ونهارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة السيطرة على عقول الشباب بأفكار خاطئة، مطالبًا بسرعة الرد على الشائعات عقب تداولها وعدم الانتظار لأن مواجهتها يتطلب الرد الفوري من الجهات المسئولة حتى لا تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم ويتم تصديقها من قبل بعض المواطنين.

وأضاف "رفعت" أن الفيسبوك الدولي موقع استخباراتي يستهدف الشرق الأوسط وغير آمن على خصوصية المواطن المصري، مطالبًا بسرعة إنشاء فيسبوك مصري داخل الأراضي المصرية من خلال الرقم القومي لمعرفة هوية المستخدمين والحفاظ على خصوصية المواطنين وعدم اختراقها وحجب الشائعات التي ينشرها المُغرضين، بالإضافة إلى حجب كل من هم تحت سن الـ 16 عامًا نظرًا لصغر عمرهم وعدم استخراجهم لبطاقة الرقم القومي.

يجب على المواطنين التأكد من الأخبار قبل تدولها

كما شدد النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدي للشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية المموله من الخارج والداخل، ضد الوطن، مطالبًا المواطنيين من صحة الأخبار قبل تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بدور مجلس الوزراء ووسائل الإعلام في الرد على الشائعات وتوضيح الحقيقة حتى لا تنتشر الشائعة ويصدقها البعض.

وطالب "أبو خضرة" في تصريح خاص إلى ـ"الفجر" بسرعة تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي للشائعات والضرب بيد من حديد لكل من يروج للفتن والشائعات، وغلق جميع الصفحات المشبوهة، ومحاسبة القائمين عليها.

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