مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
احمد عصام
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتليتك بلباو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : ارتورو فيدال - بوسكيتس - آرثر ميلو.

خط الهجوم : جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.

وتعادل فريق برشلونة في المباراة الماضية بنتيجة سلبية مع فريق إشبيلية على ملعب الفريق الأندلسي، حيث فقد الصدارة لصالح ريال بسبب هذا التعادل.

أخبار تهمك

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ نصف ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سبب انخفاض نسب إصابات كورونا بالفيوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

منذ 39 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!