مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتليتك بلباو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.





خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.





خط الوسط : ارتورو فيدال - بوسكيتس - آرثر ميلو.





خط الهجوم : جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.





وتعادل فريق برشلونة في المباراة الماضية بنتيجة سلبية مع فريق إشبيلية على ملعب الفريق الأندلسي، حيث فقد الصدارة لصالح ريال بسبب هذا التعادل.



