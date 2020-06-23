الثلاثاء.. كريم العمري ضيف برنامج "أكشن" للحديث عن القوة الناعمة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:33 م
كريم العمري
كريم العمري
ريهام كمال
يحل الفنان كريم العمري، ضيفًا في برنامج "أكشن" الذي تقدمه الإعلامية رباب الشريف، وذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو على قناة نايل سينما.

وتدور الحلقة في الحديث عن فيلم "الممر"، ومسلسل "الاختيار" باعتبارهما أحد عناصر القوة الناعمة المصرية في حربها على الإرهاب.

واستعدت قنوات النيل المتخصصة للاحتفال بثورة 30 يونيو، وذلك عبر إعداد مجموعة من الخرائط الخاصة التي تتناول ذكرى ذلك اليوم.

الحلقة من تقديم رباب الشريف، وإعداد مروة حربي، وسكريبت منى عمري، إدارة إنتاج أحمد حسن، وإخراج داليا سالم، وتذاع 10مساءً يوم الثلاثاء 30 يونيو.

ومن الجدير بالذكر أن كريم العمري، شارك في فيلم "الممر" بدور كان ضابط الاتصال بين القيادة العامة والمجموعة التي تنفذ العملية بقيادة الضابط "نور"، فكان هو بمثابة حلقة الوصل بين الطرفين.

ولم يحتاج "العمري" لأي تدريبات عسكرية أو معايشة خلال مشاركته في العمل استعدادًا لتجسيد دوره، خاصة وأنه قبل التحاقه بالتمثيل كان ضابطًا سابقًا بالقوات الجوية المصرية لمدة تزيد عن 20 عامًا.

كما شارك في مسلسل الإختيار وجسد شخصية النقيب هشام الذي لازم أحمد منسي طوال المسلسل، وعن تحضيراته للدور صرح: "لم أستعد لتلك الدور نظرًا لأنني على معرفة شخصية بالنقيب هشام الذي جست دوره، كما أن ذلك لا يختلف عن عملي السابق كطيار حربي فقدمت الدور بشكل طبيعي دون تحضيرات لشيء لعلمي الكامل بجميع التفاصيل".

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