"إفراج".. تعليق أحمد موسى على قرار عودة الحياة لطبيعتها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على قرارات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا قائلًا: "إفراج من يوم السبت ولازم نخلي بالنا من كورونا وربنا يسترها".

وأضاف ساخرا: "هل انتم متخيلين اننا كنا في حظر ولا ايه؟ الناس كلها كانت بتخرج وبتزور بعض وبيسافروا وبيقضوا إجازات ".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الشعب فرحان بفك حظر التجول خاصة أن هناك من تأذي بشكل كبير في الـ3 شهور الماضية.

وأضاف الإعلامي:" العودة إلى الحياة الطبيعية من يوم السبت المقبل مقترن بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة".


وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى:

إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة
غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة 
غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً 
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ
استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل 
عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية 
إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25% 
إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.


أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

منذ 38 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ نصف ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 12 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

المقاولون العرب يحدد مطالبه لبيع طاهر محمد إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 8 ساعات

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سبب انخفاض نسب إصابات كورونا بالفيوم

منذ ساعة و 22 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!