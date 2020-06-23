"إفراج".. تعليق أحمد موسى على قرار عودة الحياة لطبيعتها

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرارات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا قائلًا: "إفراج من يوم السبت ولازم نخلي بالنا من كورونا وربنا يسترها".

وأضاف ساخرا: "هل انتم متخيلين اننا كنا في حظر ولا ايه؟ الناس كلها كانت بتخرج وبتزور بعض وبيسافروا وبيقضوا إجازات ".





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الشعب فرحان بفك حظر التجول خاصة أن هناك من تأذي بشكل كبير في الـ3 شهور الماضية.





وأضاف الإعلامي:" العودة إلى الحياة الطبيعية من يوم السبت المقبل مقترن بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة".









وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى:





إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة

غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية

إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%

إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.



